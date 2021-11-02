Мусаев ответил на слова Ари о том, что в «Краснодаре» ему не хватало авторитета

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на слова экс-нападающего «быков» Ари о том, что ему не хватало авторитета в клубе.

«Его или неправильно перевели, или ещё что-то. Может, это и было сказано, но не думаю, что Ари так думает. Как-то общался с Синицыным, в интервью которого мне тоже некоторые вещи не понравились. Он говорит: «Я это не имел в виду. Наоборот, не хотел отвечать на какие-то вопросы. Меня там подводили». Ну написал и написал, не особо это интересует. Если Ари так думает, ну ок, пусть так думает», — сказал Мусаев на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Он также рассказал, как дал Ари второй шанс, которым футболист воспользовался.

Нападающий выступал за краснодарский клуб с 2013 по 2021 год. Он провёл за «Краснодар» 119 матчей, в которых забил 38 мячей.

Ранее Мусаев заявил, что Галицкий настаивал, чтобы он остался в «Краснодаре».