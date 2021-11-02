Мусаев: Галицкий настаивал, чтобы я остался в «Краснодаре»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, как принимал решение об уходе из клуба.
Мусаев: Галицкий настаивал, чтобы я остался в «Краснодаре»
  • Reuters

«Самый тяжёлый разговор с Галицким был, когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прямо настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду и вместе за всё отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдёшь», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Он ответил Галицкому, что у этой команды закончился срок жизни —нужны перемены. Мусаев признался, что не может терпеть поражения.

«Он всё равно настаивал-настаивал, но мне это было неприятно. Хотя «неприятно» — неправильное слово. Было тяжело. Легче было сказать «спасибо» и уйти. Мы долго потом разговаривали. Он до последнего меня переубеждал», — добавил Мусаев.

Наставник возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. На посту главного тренера его заменил Виктор Гончаренко.

Ранее форвард киевского «Динамо» Беседин негативно высказался о людях с нетрадиционной ориентацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить