Мусаев: Галицкий настаивал, чтобы я остался в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о том, как принимал решение об уходе из клуба.

«Самый тяжёлый разговор с Галицким был, когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прямо настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду и вместе за всё отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдёшь», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Он ответил Галицкому, что у этой команды закончился срок жизни —нужны перемены. Мусаев признался, что не может терпеть поражения.

«Он всё равно настаивал-настаивал, но мне это было неприятно. Хотя «неприятно» — неправильное слово. Было тяжело. Легче было сказать «спасибо» и уйти. Мы долго потом разговаривали. Он до последнего меня переубеждал», — добавил Мусаев.

Наставник возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. На посту главного тренера его заменил Виктор Гончаренко.

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