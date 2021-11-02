Швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Галатасарай» — «Локомотив» в ЛЕ

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Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером обслужит матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».
Швейцарская бригада арбитров обслужит матч «Галатасарай» — «Локомотив» в ЛЕ
  • Reuters

Помощниками главного судьи будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный рефери — Ален Бьери, видеопомощником арбитра выступит Лионель Тшуди, его ассистент — поляк Адриен Жаккотте.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 по мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав семь матчей. «Локомотив» — на последней позиции (одно очко).

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в ЛЕ.

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