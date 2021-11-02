Бышовец: у «Зенита» есть шансы и возможности рассчитывать на победу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между санкт-петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».
Бышовец: у «Зенита» есть шансы и возможности рассчитывать на победу
  • AP

«Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведённые игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу», — цитирует Бышовца ТАСС.

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

Ранее Рибалта заявил, что у «Зенита» забьёт Азмун, а у «Юве» — Мората.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить