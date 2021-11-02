Бышовец: у «Зенита» есть шансы и возможности рассчитывать на победу

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между санкт-петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».

«Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведённые игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу», — цитирует Бышовца ТАСС.

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

Ранее Рибалта заявил, что у «Зенита» забьёт Азмун, а у «Юве» — Мората.