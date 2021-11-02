Гончаренко: Щербакова ещё не до конца восстановилась, но в ней становится больше уверенности

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступления чемпионки мира Анны Щербаковой на третьем этапе серии Гран-при в Италии.

«Само катание Щербаковой на последнем турнире мне очень понравилось. Я думаю, что она ещё не до конца восстановилась, но в ней становится больше уверенности, если сравнивать с теми же контрольными прокатами. Аня — боец! Она делает всё, что может на данный момент. Она смело пошла на четверной на первом турнире сезона и далее откатала программу по нарастающей. В короткой программе у неё отличное платье: яркое, оранжевое, схожее по цвету с марокканскими песками», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Напомним, что в межсезонье Щербакова получила травму пальца, которая затормозила процесс подготовки к олимпийскому сезону.

Ранее олимпийская чемпионка раскритиковала программы Косторной.