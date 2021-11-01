Олимпийская чемпионка раскритиковала программы Косторной

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Бывшая олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Меган Дюамель высказала мнение, что россиянка Алёна Косторная должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты.
Олимпийская чемпионка раскритиковала программы Косторной
  • AP

«Мне нравится Алёна Косторная, два года назад она была моим фаворитом среди девушек. Но если вы внимательно посмотрите на её выступления в Канаде, то станет видно, что у неё программы совсем пустые. Нет таких связок, хореографии, как у Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, японок. Она должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты. Заполнять пространство между прыжками и находить больше связи с музыкой. Этого сейчас нет», — цитирует Дюамель «Спорт-Экспресс».

Косторная заняла третье место на этапе Гран-при Skate Canada (214,54 балла), уступив Камиле Валиевой (265,08 балла) и Елизавете Туктамышевой (232,88 балла).

Ранее Константинова высказалась о выступлении Косторной на Skate Canada.

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