Олимпийская чемпионка раскритиковала программы Косторной

Бывшая олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Меган Дюамель высказала мнение, что россиянка Алёна Косторная должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты.

«Мне нравится Алёна Косторная, два года назад она была моим фаворитом среди девушек. Но если вы внимательно посмотрите на её выступления в Канаде, то станет видно, что у неё программы совсем пустые. Нет таких связок, хореографии, как у Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, японок. Она должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты. Заполнять пространство между прыжками и находить больше связи с музыкой. Этого сейчас нет», — цитирует Дюамель «Спорт-Экспресс».

Косторная заняла третье место на этапе Гран-при Skate Canada (214,54 балла), уступив Камиле Валиевой (265,08 балла) и Елизавете Туктамышевой (232,88 балла).

Ранее Константинова высказалась о выступлении Косторной на Skate Canada.