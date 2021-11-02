Ловрен: в матче с «Ювентусом» нам нечего терять

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Ловрен: в матче с «Ювентусом» нам нечего терять
  • РИА Новости

«В Турине победить реально? Конечно. Когда мы играли с «Ювентусом» дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять», — цитирует Ловрена Sport24.

Он также отметил, что у «Ювентуса» сильная и звёздная оборона, но и она может ошибаться.

«Нужно чтобы все вместе атаковали и вместе защищались. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать. Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с «Ювентусом», — добавил Ловрен.

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

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