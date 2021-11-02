Смородская: у Дзюбы вся игра очень медленная, предсказуемая, понятная оппоненту

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала невызов Артёма Дзюбы в национальную команду на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Смородская: у Дзюбы вся игра очень медленная, предсказуемая, понятная оппоненту
  • РИА Новости

«Я не считаю, что Карпин рассорился с Дзюбой. Моё убеждение, что Дзюбу он не вызывает, потому что игра с ним замедляется. Все ждут навес на его прекрасную головку, а он не добегает. Вся игра у него очень медленная, предсказуемая, понятная оппоненту, с кем бы ни играли, так что, кто с кем поссорился, совершенно никак не связано», — цитирует Смородскую Eurostavka.

Она также добавила, что Карпин развивает скоростной и современный стиль игры, под который не подходит Дзюба.

Напомним, что Карпин назвал 25 футболистов, попавших в итоговый список сборной России на матчи с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). В составе отсутствует Артём Дзюба.

Ранее Булыкин заявил, что Дзюба не помешал бы сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить