Смородская: у Дзюбы вся игра очень медленная, предсказуемая, понятная оппоненту

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала невызов Артёма Дзюбы в национальную команду на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я не считаю, что Карпин рассорился с Дзюбой. Моё убеждение, что Дзюбу он не вызывает, потому что игра с ним замедляется. Все ждут навес на его прекрасную головку, а он не добегает. Вся игра у него очень медленная, предсказуемая, понятная оппоненту, с кем бы ни играли, так что, кто с кем поссорился, совершенно никак не связано», — цитирует Смородскую Eurostavka.

Она также добавила, что Карпин развивает скоростной и современный стиль игры, под который не подходит Дзюба.

Напомним, что Карпин назвал 25 футболистов, попавших в итоговый список сборной России на матчи с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). В составе отсутствует Артём Дзюба.

Ранее Булыкин заявил, что Дзюба не помешал бы сборной России.