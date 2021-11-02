Булыкин: Дзюба не помешал бы сборной России

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал невызов Артёма Дзюбы в национальную команду на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мне кажется, что Дзюба не помешал бы сборной России. Карпин считает по-другому. Забивает, опытный, не первый год в сборной. Такой футболист помог бы, но без знания всех нюансов сложно что-то говорить. Всё решает главный тренер», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

При этом он добавил, что аргумент Валерия Карпина по поводу выходов Дзюбы на замену является весомым.

«Тоже хорошая причина. Если сборная не решит задачу в матчах с Кипром и Хорватией, не думаю, что будут вспоминать про Дзюбу, но Карпин смажет всё, что было, — это факт. Поэтому для него две предстоящие игры — ключевые и архиважные», — добавил Булыкин.

Напомним, что Карпин назвал 25 футболистов, попавших в итоговый список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. В составе отсутствует Артём Дзюба.

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