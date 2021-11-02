Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в ПСЖ

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о тройке нападения своей бывшей команды Месси — Неймар — Суарес и нынешней Месси — Неймар — Мбаппе.
Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в ПСЖ
  • Reuters

«Это совершенно разные трио, их нельзя сравнивать. Суарес — девятка, отличающаяся от Мбаппе. Луис больше бомбардир, чем раньше, настоящий центрфорвард. Килиан — это больше о мощи, он «убивает» соперников в пространстве. Правда в том, что у них разная манера игры. Трудно сравнивать. Мне посчастливилось быть в этом замечательном трио в «Барсе». Я надеюсь, что в ПСЖ мы добьёмся тех же успехов», — цитирует Месси Sport.es.

Напомним, что 34-летний аргентинец летом покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте в силу финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси в восьми матчах за ПСЖ в сезоне-2021/22 забил три мяча.

Ранее в «Барселоне» сообщили, что Агуэро выбыл на три месяца из-за возможных проблем с сердцем.

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