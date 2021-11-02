Источник: IIHF может убрать мужскую сборную Китая с домашней Олимпиады
- Reuters
По сообщению «Матч ТВ», 2 ноября на заседании Международной федерации хоккея (IIHF) с большой долей вероятности Китай будет исключён из состава участников. Команду заменит сборная Норвегии, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге.
Напомним, что как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, но команда занимает 32-е место в рейтинге.
Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею посетил матч «Тампа» — «Вашингтон».