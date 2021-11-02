Тренерский штаб сборной России по хоккею посетил матч «Тампа» — «Вашингтон»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

На встрече также присутствовали ассистент тренера Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук и агент Владимир Малахов, сообщает журналист Пол Кенеди.

В матче приняли участие пять российских хоккеистов: у «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв, у «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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