Diario Sport: переговоры «Барселоны» и «Аль-Садда» по Хави не завершены

Назначение легендарного футболиста «Барселоны» Хави в качестве нового главного тренера клуба откладывается.

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, переговоры между каталонцами и катарским «Аль-Саддом», который возглавляет Хави, не завершены. При этом издание утверждает, что Хави не будет руководить «Барсой» в матче 13-го тура Ла Лиги против «Сельты», поскольку его «Аль-Садд» 3 ноября играет с «Аль-Духайлем». В случае победы команда Хави укрепит лидерство в турнирной таблице и оторвётся от идущего вторым «Аль-Духайля» на шесть очков. Руководство катарского клуба хочет, чтобы Хави руководил командой в этой игре.

Из-за сложившихся обстоятельств первой игрой экс-полузащитника в качестве наставника «Барселоны» станет, скорее всего, матч с «Эспаньолом», который пройдёт 20 ноября. Презентацию Хави могут отложить до следующей недели, чтобы не отвлекать команду перед игрой с «Сельтой», которая состоится 6 ноября.

Ранее в «Барселоне» сообщили, что Агуэро выбыл на три месяца из-за возможных проблем с сердцем.