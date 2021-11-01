Нурмагомедов и Зеедорф открыли совместную школу в ОАЭ

Бывший футболист мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф сообщил о запуске совместного проекта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Очень горд объявить о запуске Seedorf Khabib Performance Club! Мы объединились с моим другом Хабибом Нурмагомедовым и нашим глобальным партнёром DMCC, чтобы создать наиболее впечатляющую и уникальную футбольную школу. Мы хотим дать молодёжи во всём мире возможность совершенствовать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, которая сочетает футбол и смешанные боевые искусства. Дубай станет стартовой площадкой для данного замечательного проекта, но мы стремимся к глобальному расширению в течение следующих пяти лет. Проект основан на нашем совместном желании вернуть что-то обществу, делать спорт лучше. Огромная возможность. Начать что-то подобное — это огромная честь для меня. Время действовать!» — написал бывший футболист в своём Instagram.

Первая совместная школа Зеедорфа и Нурмагомедова была открыта в ОАЭ.

Ранее Чимаев заявил, что не против пожать руку Нурмагомедову.