Чимаев заявил, что не против пожать руку Нурмагомедову

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на вопрос, готов ли он пожать руку экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Конечно, почему нет. Он мусульманин, дагестанец, у меня очень много братьев дагестанцев, я их люблю. В интернете те, которые пишут такие вещи, болтают про нас плохое. Я не знаю, что у них в голове. Мы мусульмане. И даже не обязательно быть мусульманином, мы хорошие люди», — приводит слова Чимаева «Матч ТВ».

По его словам, он уважает Нурмагомедова, как и любого человека, который хорошо делает своё дело и зарабатывает деньги для своей семьи.

Чимаев победил китайца Ли Джинлианга на турнире UFC 267 в Абу-Даби в первом раунде после проведения удушающего приёма сзади.

Для 27-летнего Чимаева эта победа стала десятой в карьере, при этом он ни разу не потерпел поражения. Кроме того, Хамзат выиграл все свои четыре поединка в UFC досрочно.

Ранее сообщалось, что Чимаев получил награду за лучшее выступление вечера на UFC 267.

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