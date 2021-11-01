Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» не боится «Ювентуса»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Мостовой рассказал о психологическом настрое команды в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса» в Турине.
Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» не боится «Ювентуса»
  • AP

«Ювентус» — это топ-клуб, команда с богатой историей, в которой собраны очень сильные и квалифицированные футболисты. Кьеллини и Бонуччи столько лет играют вместе и в сборной, и в клубе. Думаю, что они самая стабильная линия обороны в мировом футболе сейчас. Мы изучали их ещё перед первым матчем, и у нас есть ещё два дня на то, чтобы изучить эту команду. Завтра будем показывать, что изучили. На таких стадионах и с такими клубами нужно играть, получая удовольствие, никого не боясь. Знаем, что у «Ювентуса» не лучшее время, два поражения кряду. У нас же — подъём, думаю, для «Зенита» это станет преимуществом. Мы никого не боимся и не опасаемся — будем играть со стороны силы, поскольку турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы всё для этого сделаем», — сказал Мостовой на пресс-конференции.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.

Ранее Семак заявил, что поражение от «Ювентуса» оставит «Зениту» лишь гипотетические шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

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