Семак: поражение от «Ювентуса» оставит нам лишь гипотетические шансы на выход в плей-офф ЛЧ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».
Семак: поражение от «Ювентуса» оставит нам лишь гипотетические шансы на выход в плей-офф ЛЧ
  • AP

«Текущая форма «Ювентуса»? С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду. Но с другой, после неудачных результатов эмоциональное состояние не лучшее. Только игра покажет, насколько это повлияло. Отмечу только, что в Лиге чемпионов у «Ювентуса» все прекрасно, особо переживать не о чем. Поражение оставит нам лишь гипотетические шансы. И сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил. Да, следующий матч — определяющий. Надеяться на то, что «Челси» будет терять очки — маловероятно», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Начало встречи  в 23.00 мск.

Ранее Канчельскис рассказал, с каким настроем «Зениту» нужно выходить на «Ювентус».

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