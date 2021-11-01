Канчельскис: «Зениту» на «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит».

«Конечно, «Ювентус» — фаворит противостояния. «Зенит» последние две встречи дома хорошо сыграл, много мячей забил. Команда нацелена на атаку. Надеемся, что и с «Ювентусом» питерцы не будут играть от обороны. Нужно атаковать. Соперник сейчас не в очень хорошей форме, проиграл в последнем матче. Надо показывать свою игру, не надо бояться. Это не тот «Ювентус», который был раньше, но победа им тоже необходима. Игра будет интересная. Победы у «Зенита» были в РПЛ, нельзя сравнивать их с победами в ЛЧ. Это разные вещи и разные уровни. На «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо». Нужно серьёзнее относиться к матчу. Ошибки будет трудно исправить», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Канчельскис назвал оптимальным состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.