Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените» перед матчем с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».

«Не прилетели в Турин Оздоев, Дуглас Сантос и Кузяев. Все — по травмам. Круговой и Малком прилетели, но они пропустили много. У нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, могут ли они играть. А если могут, то сколько», — сказал на пресс-конференции Семак.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.

Ранее Семак заявил, что поражение от «Ювентуса» оставит «Зениту» лишь гипотетические шансы на выход в плей-офф ЛЧ.