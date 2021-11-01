Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените» перед матчем с «Ювентусом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».
Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените» перед матчем с «Ювентусом»
  • AP

«Не прилетели в Турин Оздоев, Дуглас Сантос и Кузяев. Все — по травмам. Круговой и Малком прилетели, но они пропустили много. У нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, могут ли они играть. А если могут, то сколько», — сказал на пресс-конференции Семак.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.

Ранее Семак заявил, что поражение от «Ювентуса» оставит «Зениту» лишь гипотетические шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить