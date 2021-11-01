СЭ: Черчесов не получал предложений возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не получал официальных предложений возглавить польскую национальную команду.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в данный момент ни представители Польского футбольного союза (ПФС), ни руководство варшавской «Легии», во главе которой российский специалист сделал золотой дубль в сезоне-2015/16, выиграв национальные чемпионат и Кубок, с Черчесовым по поводу возможного трудоустройства не общались.

Накануне «Матч ТВ» сообщал, что президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша обсуждал со Станиславом Черчесовым возможность назначения на должность главного тренера сборной страны. Однако при этом отмечалось, что переговоры носили неофициальный характер.

Ранее Черчесов отреагировал на рекорд Дзюбы по голам в чемпионате России.