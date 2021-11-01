Червиченко: Соболев абсолютно не соответствует игроку сборной России
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«Полностью согласен с Карпиным, Соболев абсолютно не соответствует игроку сборной. Заметен в последних турах исключительно пинками, толчками, попытками подраться с соперником. А в игре с «Ростовом» перешёл на театральные действия: падения, плач, стоны, причитания, выпрашивание пенальти и карточек для соперника. Вряд ли что-либо из этого пригодится для двух ближайших матчей сборной России. Ни для кого не секрет, что у Соболева всё время так. Отрезок идёт очень хороший, а потом очень плохой. Стабильности нет никакой. Либо он очень яркий, либо он очень тусклый», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.
Ранее консул России в Неаполе предложил перенести матч «Спартак» — «Наполи» из Москвы.