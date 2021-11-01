Осинькин отреагировал на вызов Сергеева в сборную России

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 форварда самарской команды Ивана Сергеева.
Осинькин отреагировал на вызов Сергеева в сборную России
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«Понятно, что Антона Заболотного, Фёдора Смолова Валерий Карпин знает лучше, он понимает, на что они способны. Ваня не просто был вызван в такой сложный момент, он ещё и полноценный дебютант. Главному тренеру необходимо ещё установить с ним определённый контакт, понимание того, как его использовать. Надеюсь, что определённые козыри Сергеева понадобятся сборной», — сказал Осинькин Sport24.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее Сёмин оценил вызов Сергеева в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией.

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