Осинькин отреагировал на вызов Сергеева в сборную России
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«Понятно, что Антона Заболотного, Фёдора Смолова Валерий Карпин знает лучше, он понимает, на что они способны. Ваня не просто был вызван в такой сложный момент, он ещё и полноценный дебютант. Главному тренеру необходимо ещё установить с ним определённый контакт, понимание того, как его использовать. Надеюсь, что определённые козыри Сергеева понадобятся сборной», — сказал Осинькин Sport24.
11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.
Ранее Сёмин оценил вызов Сергеева в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией.