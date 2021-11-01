Сёмин оценил вызов Сергеева в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал вызов форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.
Сёмин оценил вызов Сергеева в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией
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«Сергеев играет в команде, которая демонстрирует хороший футбол. Осинькин — наш русский тренер, мне кажется, мы очень мало о нём говорим. Также мало говорим о Федотове, Семаке. Они задают тон в нашей лиге. Мы бесконечно хвалим приезжих тренеров, которые имеют какой-то короткий успех», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он считает, что нужно поддерживать отечественных тренеров, которые добиваются успеха в чемпионате.

«Семаку с его «Зенитом» равных нет. От Осинькина — Сергеев в национальной сборной, большая группа игроков от Семака. Я вижу, что они ставят футбол хорошего и высокого уровня», — добавил Сёмин.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее Карпин отказался называть капитана сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

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