Великова — о Мишиной и Галлямове: одна поддержка у них новая, остальное всё моё

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Заслуженный тренер России Людмила Великова высказалась о спортивной паре Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Она ранее работала с фигуристами.
Великова — о Мишиной и Галлямове: одна поддержка у них новая, остальное всё моё
  • AP

«Сейчас Мишина и Галлямов — самые стабильные. Понимаете, в чём дело: я смотрю, заходы, поддержки... Одна поддержка у них новая, остальное всё моё. Очень рада, что эти наши наработки им пригодились», — цитирует Великову РИА Новости.

При этом она не совсем согласна с выбором композиции для произвольной программы.

«Думаю, люди привыкнут к этой произвольной и будут воспринимать её как надо. Самое главное, чтобы элементы делали, а музыка спокойная, медленная. То есть делай себе и делай элементы без чрезмерных эмоций. Когда эмоции образа уносят спортсмена далеко, то ему трудно дать технику», — добавила Великова.

Напомним, что на чемпионате мира 2021 спортивная пара выиграла золотую медаль турнира.

Ранее американский журналист заявил, что на Олимпиаде будут только две фигуристки Тутберидзе.

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