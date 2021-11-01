Данило: перед матчем с «Зенитом» мы злы

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом».
Данило: перед матчем с «Зенитом» мы злы
  • AP

«Матч с «Зенитом» наступит вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудная игра, но мы должны выступить наилучшим образом. Команда едина. У нас одна цель. Пора объединиться», — цитирует Данило «Чемпионат».

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

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