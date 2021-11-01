Sport24: Оздоев намерен покинуть «Зенит» летом

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев планирует уйти из клуба по окончании контракта.
Sport24: Оздоев намерен покинуть «Зенит» летом
  • Reuters

По информации Sport24, футболист хочет выступать за другой клуб в следующем сезоне. Интерес к Оздоеву проявляют «Краснодар» и столичные «Динамо» и «Спартак». Отмечается, что Оздоев может перейти в турецкий или немецкий чемпионат.

Нынешнее соглашение с «Зенитом» действует до конца сезона-2021/22.

24 июля Оздоев растянул связки коленного сустава в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (3:1). Футболист пропустил более двух месяцев.

Ранее Лантратов заявил, что вызов в сборную России — аванс со стороны тренеров.

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