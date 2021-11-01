Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023
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В итоговый список вошли 25 футболистов.
На матчи отбора ЧЕ-2023 вызваны голкиперы Максим Бориско («Балтика», Калининград), Станислав Агкацев («Краснодар») и Иван Будачёв («Динамо», Москва).
В число нападающих вошли Константин Тюкавин («Динамо») и лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов («Уфа»).
Напомним, что 12 ноября национальная команда сыграет со Словакией, а 16 ноября — с Испанией. Оба матча пройдут в Химках.
Ранее Губерниев заявил, что присутствие в команде Дзюбы может нарушить баланс в раздевалке.