Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил итоговый состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года).

В итоговый список вошли 25 футболистов.

На матчи отбора ЧЕ-2023 вызваны голкиперы Максим Бориско («Балтика», Калининград), Станислав Агкацев («Краснодар») и Иван Будачёв («Динамо», Москва).

В число нападающих вошли Константин Тюкавин («Динамо») и лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов («Уфа»).

Напомним, что 12 ноября национальная команда сыграет со Словакией, а 16 ноября — с Испанией. Оба матча пройдут в Химках.

Ранее Губерниев заявил, что присутствие в команде Дзюбы может нарушить баланс в раздевалке.