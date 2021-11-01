Карпин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России
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«Вариант его довызова не рассматривали. Когда рассматривали, чтобы помог нам со Словенией и Словакией, он сказал, что не сможет. Больше не рассматривали. У нас осталось всего две игры. Отписался от инсты сборной? Мне без разницы. Спросите у него», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма. При этом Карпин подтвердил наличие конфликта с форвардом.

Ранее Карпин представил итоговый состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

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