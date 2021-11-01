Аджоев — о трансфере Хлусевича: предложение «Спартака» устроило «Арсенал» и игрока

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал продажу полузащитника Даниила Хлусевича в московский «Спартак».

«Не отпустить его в «Спартак» мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение московского клуба устроило «Арсенал». Это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета нашей команды», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

Он напомнил, что «Арсенал» подписал контракт с Хлусевичем, когда он был абсолютно неизвестным игроком. Уроженец Симферополя начал хорошо проявлять себя в молодёжной команде, поэтому потом он был привлечён к работе с основным составом.

«Вообще, его история — это великолепный пример того, что при правильном отношении к делу, большом желании и стремлении можно достичь очень многого», — сказал Аджоев.

По условиям контракта 20-летний хавбек присоединится к «Спартаку» в начале января. Трансфермаркет оценивает стоимость игрока в €2 млн.

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Арсенал» 13 матчей, в которых забил два мяча.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее «Спартак» подтвердил переход Хлусевича из «Арсенала».