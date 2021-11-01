«Спартак» подтвердил переход Хлусевича из «Арсенала»

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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском «Спартаке».
«Спартак» подтвердил переход Хлусевича из «Арсенала»
  • ©arsenaltula.ru

Пресс-служба красно-белых сообщила, что игрок присоединится к московской команде 1 января 2022 года. Соглашение между сторонами заключено до конца сезона-2025/2026.

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Арсенал» 13 матчей, в которых забил два мяча.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» поедут в Катар на переговоры по поводу Хави.

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