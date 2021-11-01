СМИ: представители «Барселоны» поедут в Катар на переговоры по поводу Хави

Руководство «Барселоны» намерено продолжить добиваться срочного разрыва контракта Хави с катарским клубом «Аль-Садд».

Несколько представителей высшего руководства «Барселоны» отправятся в Катар на переговоры, сообщает Mundo Deportivo.

При этом источник утверждает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта попытается найти свободное время в своём графике, чтобы возглавить делегацию в Катар.

Напомним, что 28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года. После этого появилась информация о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Хави, который выиграл семь трофеев с «Аль-Саддом».

Ранее «Аль-Садд» опроверг сообщения об уходе Хави из команды.