СМИ: представители «Барселоны» поедут в Катар на переговоры по поводу Хави
- AP
Несколько представителей высшего руководства «Барселоны» отправятся в Катар на переговоры, сообщает Mundo Deportivo.
При этом источник утверждает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта попытается найти свободное время в своём графике, чтобы возглавить делегацию в Катар.
Напомним, что 28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года. После этого появилась информация о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Хави, который выиграл семь трофеев с «Аль-Саддом».
Ранее «Аль-Садд» опроверг сообщения об уходе Хави из команды.