СМИ: представители «Барселоны» поедут в Катар на переговоры по поводу Хави

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Руководство «Барселоны» намерено продолжить добиваться срочного разрыва контракта Хави с катарским клубом «Аль-Садд».
СМИ: представители «Барселоны» поедут в Катар на переговоры по поводу Хави
  • AP

Несколько представителей высшего руководства «Барселоны» отправятся в Катар на переговоры, сообщает Mundo Deportivo.

При этом источник утверждает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта попытается найти свободное время в своём графике, чтобы возглавить делегацию в Катар.

Напомним, что 28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года. После этого появилась информация о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Хави, который выиграл семь трофеев с «Аль-Саддом».

Ранее «Аль-Садд» опроверг сообщения об уходе Хави из команды.

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