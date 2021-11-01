Месси заявил, что никто не просил его играть бесплатно в «Барселоне»
- AP
«Я сделал всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне». Никто не просил меня играть бесплатно, но слова, которые сказал президент, неуместны. Меня попросили снизить зарплату на 50%, я был готов помочь клубу и сделать это», — цитирует Месси Sport.es.
По словам форварда сборной Аргентины, по окончании контракта с парижским клубом он обязательно вернётся в Барселону.
«Мы будем жить там. Этого хочет моя семья», — добавил он.
Президент Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что Месси согласится выступать за каталонский клуб без зарплаты. Он считал, что руководство Ла Лиги могло согласиться на такое предложение.
Напомним, что 34-летний аргентинец летом покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте в силу финансовых ограничений Ла Лиги.
Месси в восьми матчах за ПСЖ в сезоне-2021/22 забил три мяча.
Ранее Месси заявил, что хочет работать в «Барселоне» после окончания карьеры.