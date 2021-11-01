Месси заявил, что никто не просил его играть бесплатно в «Барселоне»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что руководство «Барселоны» не просило его играть в каталонском клубе без получения зарплаты.
Месси заявил, что никто не просил его играть бесплатно в «Барселоне»
  • AP

«Я сделал всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне». Никто не просил меня играть бесплатно, но слова, которые сказал президент, неуместны. Меня попросили снизить зарплату на 50%, я был готов помочь клубу и сделать это», — цитирует Месси Sport.es.

По словам форварда сборной Аргентины, по окончании контракта с парижским клубом он обязательно вернётся в Барселону.

«Мы будем жить там. Этого хочет моя семья», — добавил он.

Президент Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что Месси согласится выступать за каталонский клуб без зарплаты. Он считал, что руководство Ла Лиги могло согласиться на такое предложение. 

Напомним, что 34-летний аргентинец летом покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте в силу финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси в восьми матчах за ПСЖ в сезоне-2021/22 забил три мяча.

Ранее Месси заявил, что хочет работать в «Барселоне» после окончания карьеры.

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