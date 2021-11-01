Месси заявил, что хочет работать в «Барселоне» после окончания карьеры

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не исключил, что после завершения карьеры футболиста начнёт работать в «Барселоне».

«Я всегда говорил, что хотел бы иметь возможность помогать «Барселоне», хотел бы когда-нибудь стать техническим директором и снова внести свой вклад в клуб, который я люблю», — цитирует Месси Sport.es.

Напомним, что 34-летний аргентинец летом 2021 года покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте ввиду финансовых ограничений Ла Лиги.

Ранее уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес назвал Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».