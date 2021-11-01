Медведева дала совет Максименко, который остался в запасе в матче с «Ростовом»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о ситуации с вратарём московского «Спартака» Александром Максименко.

«Безусловно, для профессионального спортсмена это удар. Но самое главное для него — принять выгодную психологическую позицию. То есть либо это поможет ему в будущем лучше тренироваться и самому себе доказывать, либо же это его начнёт поглощать», — сказала Медведева на «Матч ТВ».

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» вничью сыграл с «Ростовом» (1:1). Максименко остался в запасе, а место в воротах занял Александр Селихов.

Ранее «Спартак» подтвердил переход Хлусевича из «Арсенала».