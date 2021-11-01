Билялетдинов о матче «Рубин» — ЦСКА: игра шла до первого гола

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу команды из столицы Татарстана над ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Игра была ничейной до первого гола. Кто забьёт первым, тот и победит. В итоге это сделали казанцы, а поскольку отличились они на последних минутах матча, у ЦСКА не было шансов спастись», — приводит слова Билялетдинова газета «Известия».

Тренер признался, что матч ожидаемо получился вязким, поскольку обе команды умеют играть надёжно в обороне, но при этом в последнее время испытывают проблемы в атаке.

ЦСКА на выезде потерпел поражение от «Рубина» со счётом 1:0. Победный мяч в компенсированное время забил Михаил Костюков.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Рубин» был в кризисе перед победой над ЦСКА.