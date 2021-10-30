Слуцкий не считает, что «Рубин» был в кризисе перед победой над ЦСКА

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе над ЦСКА (1:0) в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий не считает, что «Рубин» был в кризисе перед победой над ЦСКА
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«Очень равная игра. Инициатива в матче переходила от одной команды к другой. Был отрезок в начале второго тайма, когда вообще играли без середины поля: быстрая атака была с нашей стороны, тут же получали быструю контратаку. Мне кажется, что мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Акинфеев, может быть, чаще вступал в игру, чем Дюпин. Но в целом очень равная, тяжёлая игра, которая решилась одним эпизодом в компенсированное время, чему я очень рад. Мы совсем недавно пропустили мяч здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я рад очень, что наконец прервалась серия без побед. Но не считаю, что мы были в кризисе. Игра с ЦСКА? Никакой дополнительной подоплёки не было. Мне кажется, что и так турнирная текущая ситуация диктовала важность этого матча. Что касается ЦСКА, то я очень люблю этот клуб, с Лёшей Березуцким мы друзья. Я ему желаю успеха, и ЦСКА тоже: во всех матчах, кроме игр с «Рубином», — цитирует слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Благодаря успеху в матче с ЦСКА казанцы прервали пятиматчевую серию без побед.

Ранее ЦСКА уступил в гостях «Рубину» в матче РПЛ.

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