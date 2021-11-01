Гаджиев рассказал, когда Махачев проведёт титульный бой в UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российский боец смешанного стиля (MMA) в лёгком весе Ислам Махачев в скором времени получит право провести титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Поединок Ислама с Хукером показал, что он уже готов к титульным боям. Махачев точно является одним из тех, кто в ближайшее время должен подраться за чемпионский пояс. Наверное, поединок за звание чемпиона пройдёт через один бой», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

По его словам, 30-летний Махачев бьётся с сильными соперниками легко и непринуждённо.

Напомним, что Махачев на турнире UFC 267 в Абу-Даби досрочно победил Дэна Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для российского бойца эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

Ранее Махачев рассказал о разговоре с Даной Уайтом после боя с Хукером.