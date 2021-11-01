Туменов бросил вызов Чимаеву

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов выразил желание провести поединок с Хамзатом Чимаевым.

«Под реальной угрозой для Чимаева я подразумеваю себя. Я не умаляю заслуг Хамзата, он молодец, всё правильно делает, показывает зрелище. Но я считаю, что я боец другого уровня, и об этом написал. Но он молодец, делает свою работу уверенно. Я хочу драться с сильнейшими, поэтому и написал это. Чувствую, что я один из сильнейших. Уверен, что смогу пройти Чимаева», — рассказал Туменов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

При этом он отмечает, что Хамзат Чимаев — боец высокого уровня, который выступает в UFC. Туменов желает его проверить.

Напомним, что Туменов входил в UFC, но в 2016 году был уволен из организации.

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