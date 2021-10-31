Боец Рагозин уверен, что Ян завоюет полноценный пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Михаил Рагозин высказался о победе соотечественника Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Мы сорвали голос во время боя Пети. Поединок получился на загляденье, он оправдал все ожидания. Полностью согласен с тем, что это был лучший бой вечера. На мой взгляд, сейчас у Петра был самый серьёзный соперник в карьере. Кори — достаточно неудобный соперник. А Пётр сделал всё по плану», — цитирует Рагозина «Матч ТВ».

По его мнению, первые два раунда были напряжёнными, но Ян постепенно добавлял, чем и показал свою стратегию на поединок, и этот план сработал. При этом эксперт отметил, что у его соотечественника всегда всё было в порядке с выносливостью.

«Пётр — сильнейший боец в своём весе. Чемпиона на бумаге Стерлинга Пётр побеждал в одну калитку, если бы не этот случай. Да, в этом дивизионе есть конкуренция, но, думаю, Пётр заберёт свой полноценный пояс и долго будет его удерживать», — добавил Рагозин.

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Теперь россиянин должен сразиться с обладателем полноценного титула Алджамейном Стерлингом, с которым он должен был встретиться в столице ОАЭ, а тот не смог этого сделать из-за травмы.

Напомним, что в первом бою между Яном и Стерлингом победу из-за дисквалификации Петра одержал последний. Российский спортсмен нанёс сопернику запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял чемпионский пояс.

Ранее народный артист России Эдгард Запашный заявил, что Яну можно ещё раз побить Стерлинга для формальности.