Запашный: для формальности Яну можно ещё раз побить Стерлинга

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал победу россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Кори был хорош. Первые два раунда Петру пришлось быть очень внимательным. Обоим не хотелось бороться, в партер они вообще не переходили. Ян показал всем, что он находится в великолепной форме. Он был готов к длинному бою, отлично подготовился. В текущем дивизионе для Яна нет равных, он наголову всех сильнее. Для формальности можно ещё раз побить Стерлинга», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от выступления россиян на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).