Источник раскрыл подробности запросов Конте по зарплате в «Тоттенхэме»
- AP
52-летний итальянский специалист просит у лондонского клуба трёхлетний контракт с зарплатой €15 млн, написал в своём Twitter журналист Николо Скира.
Antonio #Conte to accept #Tottenham asks 3-years contract (€15M/year) and especially the guarantee of an important winter #transfers window with the signings of 3-4 players. Talks ongoing. #THFChttps://t.co/6G7A0es3vA— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2021
Напомним, что Конте тренировал «Челси» (2016—2018 годы). Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем Кубка страны. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в чемпионате Италии в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в должности наставника «Манчестер Юнайтед».