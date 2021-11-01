Источник раскрыл подробности запросов Конте по зарплате в «Тоттенхэме»

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Лондонский «Тоттенхэм» намерен пригласить на пост главного тренера команды из столицы Великобритании Антонио Конте.
Источник раскрыл подробности запросов Конте по зарплате в «Тоттенхэме»
  • AP

52-летний итальянский специалист просит у лондонского клуба трёхлетний контракт с зарплатой €15 млн, написал в своём Twitter журналист Николо Скира.

Напомним, что Конте тренировал «Челси» (2016—2018 годы). Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем Кубка страны. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в чемпионате Италии в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в должности наставника «Манчестер Юнайтед».

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