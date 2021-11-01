Источник раскрыл подробности запросов Конте по зарплате в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм» намерен пригласить на пост главного тренера команды из столицы Великобритании Антонио Конте.

52-летний итальянский специалист просит у лондонского клуба трёхлетний контракт с зарплатой €15 млн, написал в своём Twitter журналист Николо Скира.

Antonio #Conte to accept #Tottenham asks 3-years contract (€15M/year) and especially the guarantee of an important winter #transfers window with the signings of 3-4 players. Talks ongoing. #THFChttps://t.co/6G7A0es3vA — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2021

Напомним, что Конте тренировал «Челси» (2016—2018 годы). Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем Кубка страны. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в чемпионате Италии в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в должности наставника «Манчестер Юнайтед».