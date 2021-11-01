Овечкин объяснил, почему на старте сезона НХЛ набирает так много очков

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой мощный старт в сезоне-2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин объяснил, почему на старте сезона НХЛ набирает так много очков
  • Reuters

«Очень помогает то, что со мной даже по ходу регулярного чемпионата занимается мой личный тренер по физподготовке Павел Бурлаченко. Мы давно знаем, что и как делать, работаем по отлаженной программе. Нужно грамотно себя готовить на протяжении целого сезона», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

При этом 36-летний форвард подчеркнул, что без поддержки партнёров по команде он не добился бы большого успеха.

«Мои голы и очки — это результат командной работы и командного старания. А твоё дело — выкладываться на льду и делать то, что в твоих силах», — сказал он.

Овечкин напомнил, что с учётом Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года сезон получится длинным. Поэтому нужно быть готовым к большим нагрузкам, хорошо заниматься, выводить себя на пик формы и тщательно относиться к любым мелочам.

Воспитанник московского «Динамо» в текущем сезоне принял участие в восьми матчах, в которых забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил в НХЛ собственный рекорд 2005 года.

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