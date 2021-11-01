Павлюченкова впервые поднялась на 12-е место рейтинга WTA

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Россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась на 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова впервые поднялась на 12-е место рейтинга WTA
  • Reuters

30-летняя теннисистка впервые в карьере поднялась так высоко в рейтинге, сообщает пресс-служба WTA.

В первую пятёрку входят Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Белоруссия), Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания).

Россиянка Дарья Касаткина идёт на 28-м месте, Вероника Кудерметова — на 31-м, Екатерина Александрова — на 32-м.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев поднялся на три позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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