Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP

Россиянин Аслан Карацев поднялся на три позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теннисист переместился с 19-го на 16-е место в списке лучших теннисистов планеты, сообщает пресс-служба ATP.

28-летний Карацев на прошлой неделе впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.

Россиянин Андрей Рублёв сохранил шестую строчку. Карен Хачанов опустился на 31-е место.

Первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович. Второе место занимает россиянин Даниил Медведев. Третьим идёт Стефанос Циципас из Греции.

Карацев на минувшей неделе не смог выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Тейлором Фритцем в финальном матче турнира в Санкт-Петербурге.