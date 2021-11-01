Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP
- Reuters
Теннисист переместился с 19-го на 16-е место в списке лучших теннисистов планеты, сообщает пресс-служба ATP.
28-летний Карацев на прошлой неделе впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.
Россиянин Андрей Рублёв сохранил шестую строчку. Карен Хачанов опустился на 31-е место.
Первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович. Второе место занимает россиянин Даниил Медведев. Третьим идёт Стефанос Циципас из Греции.
Карацев на минувшей неделе не смог выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Тейлором Фритцем в финальном матче турнира в Санкт-Петербурге.