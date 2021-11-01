Фанаты «Гремио» разгромили точку VAR после поражения от «Палмейраса»

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Болельщики «Гремио» разрушили оборудование для работы с VAR после поражения своей команды в матче 29-го тура чемпионата Бразилии по футболу от «Палмейраса».
Фанаты «Гремио» разгромили точку VAR после поражения от «Палмейраса»
  • Reuters

После окончания встречи расстроенные проигрышем фанаты попытались напасть на футболистов «Гремио». Они устроили на стадионе беспорядки. Болельщики занимались вандализмом и дрались с представителями охраны порядка, написал в Twitter журналист Зак Лоуи. 

«Гремио» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда из города Порту-Алегри близка к вылету в низший дивизион.

Ранее сообщалось, что нападающий алма-атинского «Кайрата» Вагнер Лав из Бразилии хочет вернуться в московский ЦСКА.

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