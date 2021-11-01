Фанаты «Гремио» разгромили точку VAR после поражения от «Палмейраса»

Болельщики «Гремио» разрушили оборудование для работы с VAR после поражения своей команды в матче 29-го тура чемпионата Бразилии по футболу от «Палмейраса».

После окончания встречи расстроенные проигрышем фанаты попытались напасть на футболистов «Гремио». Они устроили на стадионе беспорядки. Болельщики занимались вандализмом и дрались с представителями охраны порядка, написал в Twitter журналист Зак Лоуи.

After losing to Palmeiras, Grêmio fans took to the pitch and destroyed the VAR setup, forcing their own players to take refuge in the dressing room. pic.twitter.com/dZtPSzwZmU — Zach Lowy (@ZachLowy) October 31, 2021

«Гремио» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда из города Порту-Алегри близка к вылету в низший дивизион.

Ранее сообщалось, что нападающий алма-атинского «Кайрата» Вагнер Лав из Бразилии хочет вернуться в московский ЦСКА.