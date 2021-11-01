Шестёркин признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Сиэтле, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рейнджерс».

В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили Крис Крайдер (4-я минута), Адам Фокс (53-я) и Барклай Гудроу (59-я). У «Кракена» отличился Джордан Эберле (34).

Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» одержал пятую победу в семи играх этого сезона.

Ранее сообщалось, что «Каролина» со Свечниковым нанесла «Аризоне» девятое поражение в НХЛ подряд со старта сезона.