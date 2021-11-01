Шестёркин признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Рейнджерс»

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шестёркин признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Рейнджерс»
  • Reuters

Игра, которая прошла в Сиэтле, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рейнджерс».

В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили Крис Крайдер (4-я минута), Адам Фокс (53-я) и Барклай Гудроу (59-я). У «Кракена» отличился Джордан Эберле (34).

Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» одержал пятую победу в семи играх этого сезона.

Ранее сообщалось, что «Каролина» со Свечниковым нанесла «Аризоне» девятое поражение в НХЛ подряд со старта сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить