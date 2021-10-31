«Каролина» со Свечниковым нанесла «Аризоне» девятое поражение в НХЛ подряд со старта сезона

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Мартин Нечас и Бретт Песке. «Койотс» ответили только голом Кристиана Фишера.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

Для «Каролины» эта победа стала восьмой подряд, а «Аризона» потерпела девятое поражение кряду со старта сезона. 

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» уступил «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

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