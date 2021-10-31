«Каролина» со Свечниковым нанесла «Аризоне» девятое поражение в НХЛ подряд со старта сезона
Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Мартин Нечас и Бретт Песке. «Койотс» ответили только голом Кристиана Фишера.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.
Для «Каролины» эта победа стала восьмой подряд, а «Аризона» потерпела девятое поражение кряду со старта сезона.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» уступил «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.