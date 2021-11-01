Президент «Урала»: слава богу, что реформы РПЛ ушли с повестки

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о реформах Российской премьер-лиги, которые предлагали в нидерландской компании Hypercube.

«Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам». У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он также в очередной раз выступил за лимит на легионеров, так как хочет, чтобы в чемпионате играли российские исполнители. По его мнению, в случае отмены лимита будет проще привезти в страну иностранных футболистов, но не совсем понятно, кто будет выступать за сборную, так как и так недостаточно игроков. Кроме того, Иванов уверен, что лимит исчезнет сам, когда подрастёт молодёжь.

«Мы всегда торопимся. В этой ситуации для нас хорошо, если мы попадаем на чемпионат Европы и мира. Не надо строить воздушных замков, что мы что-то там выиграем, что будем чемпионами. Зачем?» — добавил функционер.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что у него есть вопросы по предложенному Hypercube формату проведения РПЛ.