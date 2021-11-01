Аршавин: надеюсь, празднование Дзюбы не повлияет на его отношения с Семаком

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о праздновании форварда петербургской команды Артёма Дзюбы после забитого мяча в матче 13-го тура с московским «Динамо».

«Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артёмом, и они разберутся, кто где должен находиться», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По его словам, ему тоже никогда не нравилось, когда он находился на замене.

«Главное слово должно оставаться за тренером», — подчеркнул эксперт.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143). После гола Артём посмотрел на скамейку и крикнул, что он «должен быть здесь». Предположительно, форвард подразумевал стартовый состав. В минувшей встрече он вышел на замену.

Ранее Аршавин объяснил феномен Дзюбы как бомбардира.