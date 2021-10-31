Аршавин объяснил феномен Дзюбы как бомбардира

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Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, в чём заключается феномен форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы как бомбардира.

«Он рано начал, долго играет. Последние четыре года играет в лучшей команде, которая много забивает. Плюс мастерство при нём», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Дзюба в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» забил свой 144-й мяч в чемпионате страны и установил рекорд по количеству голов в национальном первенстве. Он превзошёл достижение легендарного игрока «Ротора» Олега Веретенникова, на счету которого 143 результативных удара.

Ранее Веретенников поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом в чемпионате России.

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