Аршавин объяснил феномен Дзюбы как бомбардира

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, в чём заключается феномен форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы как бомбардира.

«Он рано начал, долго играет. Последние четыре года играет в лучшей команде, которая много забивает. Плюс мастерство при нём», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Дзюба в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» забил свой 144-й мяч в чемпионате страны и установил рекорд по количеству голов в национальном первенстве. Он превзошёл достижение легендарного игрока «Ротора» Олега Веретенникова, на счету которого 143 результативных удара.

Ранее Веретенников поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом в чемпионате России.